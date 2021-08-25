瘋牛症｜瘋牛症可傳人 腦部變海綿無藥可醫 一文看清典型非典型 克雅二氏症又係乜？

巴西發現兩宗「非典型瘋牛症」，宣布基於巴西與中國國家市場監督管理總局簽署的衛生協議，決定由本月4日起，暫停對華牛肉出口，直至中國有關部門完成相關評估。瘋牛症是人畜共患疾病，在牛身上分為「典型」及「非典型」；人類身上的此病稱為「克雅二氏症」(Creutzfeldt-Jakob disease、CJD)，有數個種類，但當中「非典型克雅二氏症」，才與進食受污染的「瘋牛」有關。

「瘋牛症」又名「牛海綿狀腦病變」(Bovine spongiform encephalopathy、BSE)，於1986年在英國首次發現，會令牛隻腦部及脊髓變成海綿狀，專家普遍認為與變異的普里昂蛋白(prion protein)有關，高溫烹煮也不能將之消除。86年發生的瘋牛症疫情，是因英國農民把病牛的肉骨粉，作為補充劑加入飼料中餵牛所引發，被稱為「典型瘋牛症」。在超過10年的疫情中，英國有超過18萬頭牛染病、440萬頭牛被撲殺。至於巴西在今次事件所指的「非典型瘋牛症」，則在後來發現，指有些牛隻是自身自然發病，不涉及飼料等問題，病例多見於較年長牛隻。

「人類版瘋牛症」克雅二氏症亦可唔關牛事

發生在人類身上的類似病症，稱為「克雅二氏症」。克雅二氏症潛伏期不明，患者可能在多年以至數十年後才病發，初期會有逐漸失智現象，並漸見走路不穩、行動困難、視力衰退、肌肉抽搐，及其他神經方面的問題。克雅二氏症是致命疾病，目前療法以支援性為主，大部分患者在症狀出現後一年內死亡。

其中一種克雅二氏症，是因進食受瘋牛症污染的牛肉產品——病源主要存在於牛腦、脊髓和視網膜等「高危」組織——而引發，被稱為「非典型克雅二氏症」。

其實克雅二氏症不等於「瘋牛症」，有其他類型與跟瘋牛症無關，包括偶發性、家族性及醫源性。當中偶發性克雅二氏症佔了約85%病例，傳播途徑不明；家族性克雅二氏症由遺傳了突變的基因引起，佔5%至15%病例；醫源性克雅二氏症則經由醫療或手術過程傳播，如人體組織及器官移植等。

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