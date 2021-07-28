發展塱原自然生態公園 復修優化工程料2023年竣工

為發展塱原自然生態公園，土木工程拓展署前年底展開優化工程，把荒廢農地及部分旱田復修成各種濕地生境，令塱原增加約8公頃濕地，目前已完成復修5公頃，預計餘下3公頃及其他工程於2023年完成。

土木工程拓展署表示，優化工程最大挑戰是在進行小型工程時，要避免影響生態，政府要求承建商於復修前，要提供機器進入農地的路線，並盡量使用小型機器，又指使用機械復修農地是無可避免的，使用機器不代表破壞環境，強調小型工程是希望在不影響現有環境下復修。

將有1至2公頃的稻米田

署方指，面積約為37公頃的塱原自然生態公園，其中將有1至2公頃的稻米田，工程團隊要趕及在禾花雀及不少候鳥遷徙的季節前，完成種植工作。

塱原是香港最大的連片淡水濕地，具有高生態價值，署方認為項目維持塱原的原有生態價值，亦會透過復修旱田和荒廢農地，吸引不同物種到塱原自然生態公園棲息、覓食及繁殖，藉以打造成更多元化的雀鳥棲息地。

漁農自然護理署在今年4月至6月期間，記錄到12種雀鳥在塱原繁殖，包括首次在塱原繁殖的黑翅長腳鷸，另外亦包括彩鷸、白胸苦惡鳥及黑水雞等。