發展局常秘林世雄本月退休 寄語年輕工程師「要吃得苦」

發展局常任秘書長(工務)林世雄將於本月退休，發展局長黃偉綸在網誌分享林世雄談及的工作經驗，林回顧35年的政府工作，以「膽粗粗」形容兩項最難忘的工程，分別是九十年代的汀九橋建造工程，以及去年短時間內完成的檢疫設施及臨時醫院項目。

「膽粗粗」工程深刻

林世雄指，1993年汀九橋項目上馬，政府決定把項目交予路政署負責，他亦參與其中，工程團隊接受挑戰，並在設計、施工、維修方面都走到最前線，期間建立了深厚感情，至今仍不時聚首，緬懷昔日點滴。另一項難忘工程是當局為提升應對疫情能力，建築署和土木工程拓展署「膽粗粗」地承諾在極短時間內，以組裝合成建築法(MiC)興建檢疫設施。當時香港未有一個以MiC來完成的項目，加上內地生產線和本地地盤可能受疫情影響而隨時停工，故他與同事去年農曆新年期間已不停商討，以盡快落實工程。工程期間亦以視像緊密聯繫、監察施工進度，終成成功在數個月內於不同地方完成約4,000個檢疫單位。有關經驗亦讓團隊成功在4個月內完成超過800張病床的臨時醫院項目，即現名為北大嶼山醫院香港感染控制中心，感激各部門同事、承建商、前線工友及顧問公司均將士用命，才能及時完成任務。

鼓勵年輕人擁抱新理念

退休在即，林世雄寄語年輕的工程師要吃得苦，因為書本上所學的都是理論，工程經驗還需透過點點滴滴的實踐累積起來，又鼓勵年輕人放開懷抱，擁抱創新理念，才能為香港的建造及工程界帶來源源不絕的動力。

黃偉綸指，回首過去幾年與林世雄並肩合作，工作富挑戰但亦逾快，言談間感受到工務同事的勤奮及辛勞，為香港默默耕耘，相信政府、承建商、前線員工等也為自己有份參與的基建項目感自豪。

發展局常秘林世雄本月退休

寄語年輕工程師「要吃得苦」