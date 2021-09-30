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發展局常秘林世雄本月退休 寄語年輕工程師「要吃得苦」
5 小時前
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發展局常任秘書長林世雄退休黃偉綸工作經驗汀九橋組裝合成建築法MiC檢疫設施
發展局常秘林世雄本月退休 寄語年輕工程師「要吃得苦」
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林世雄(左)本月榮休，黃偉綸邀請他分享其工作感受。(黃偉綸網誌)

發展局常任秘書長(工務)林世雄將於本月退休，發展局長黃偉綸在網誌分享林世雄談及的工作經驗，林回顧35年的政府工作，以「膽粗粗」形容兩項最難忘的工程，分別是九十年代的汀九橋建造工程，以及去年短時間內完成的檢疫設施及臨時醫院項目。

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林世雄難忘的工務工程包括以「組裝合成」建築法(MiC)興建檢疫設施和臨時醫院(現名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」)。
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汀九橋建造工程是林世雄最難忘的工務工程之一。(黃偉綸網誌)

「膽粗粗」工程深刻

林世雄指，1993年汀九橋項目上馬，政府決定把項目交予路政署負責，他亦參與其中，工程團隊接受挑戰，並在設計、施工、維修方面都走到最前線，期間建立了深厚感情，至今仍不時聚首，緬懷昔日點滴。另一項難忘工程是當局為提升應對疫情能力，建築署和土木工程拓展署「膽粗粗」地承諾在極短時間內，以組裝合成建築法(MiC)興建檢疫設施。當時香港未有一個以MiC來完成的項目，加上內地生產線和本地地盤可能受疫情影響而隨時停工，故他與同事去年農曆新年期間已不停商討，以盡快落實工程。工程期間亦以視像緊密聯繫、監察施工進度，終成成功在數個月內於不同地方完成約4,000個檢疫單位。有關經驗亦讓團隊成功在4個月內完成超過800張病床的臨時醫院項目，即現名為北大嶼山醫院香港感染控制中心，感激各部門同事、承建商、前線工友及顧問公司均將士用命，才能及時完成任務。

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林世雄寄語年輕的工程師，懷抱創新理念，為香港的建造及工程界帶來源源不絕的動力。(黃偉綸網誌)

鼓勵年輕人擁抱新理念

退休在即，林世雄寄語年輕的工程師要吃得苦，因為書本上所學的都是理論，工程經驗還需透過點點滴滴的實踐累積起來，又鼓勵年輕人放開懷抱，擁抱創新理念，才能為香港的建造及工程界帶來源源不絕的動力。

黃偉綸指，回首過去幾年與林世雄並肩合作，工作富挑戰但亦逾快，言談間感受到工務同事的勤奮及辛勞，為香港默默耕耘，相信政府、承建商、前線員工等也為自己有份參與的基建項目感自豪。

發展局常秘林世雄本月退休
寄語年輕工程師「要吃得苦」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/發展局常秘林世雄本月退休-寄語年輕工程師「要吃得苦」-287089
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