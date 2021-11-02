發揮潛能｜明白喜好定目標考入大學 SEN生冀經歷助同道人

有特殊教育需要(SEN)只能是受助人？有SEN學生在生命中遇到兩名好醫師，早已立志成為中醫，坦言在學習上遇到不少困難，但自少定下目標，終能克服各種問題，3年前成功考入大學的中醫學院，冀以自身經歷幫助其他SEN學生。

黃沛婷於小學時被診斷患自閉症和注意力不足過動症，屬SEN學生，同時亦自小體弱多病，經常要看醫生，因為遇到兩名好中醫師，令她對中醫學產生興趣，希望成為中醫師，改變生命軌跡。黃沛婷坦言，SEN學生學習上會遇到不少問題，例如要比別人花更多時間完成試卷、上課跟不上進度等；要適應主流學校的難度很大。

自身的障礙沒有令黃沛婷氣餒，她表示，自己會付出比別人多2至3倍時間溫習，結果如願入讀中文大學的中醫學院。現時已是中大三年級生的她，作為過來人深明SEN學生學習上的需要，例如最合適的學習方法等。她課餘擔任SEN導師，希望透過自身的經歷，幫助他們應付公開試。她又稱，其實SEN學生不乏潛能，但是要做一些喜愛和擅長的事，才可發揮這些潛能，期望未來可以舉辦工作坊，主力協助SEN學生。

從教練身上學到同理心 決心回饋社會

就讀香港科技大學土木工程系三年級的黃美瑜，亦有幫助SEN學生的經驗。她曾和同學為特殊學校學生設計電腦遊戲，幫助有智力障礙的小朋友學習。黃美瑜表示，同理心對設計遊戲很重要，因為需了解小朋友有何困難，了解他們的情況。她續指，自己之所以能培養出同理心，與中學時遇到的投球教練有關。她憶述自己狀態欠佳時，教練也沒有責備，反而主動安慰她，令她覺得同理心能讓不同能力的人融洽相處。

黃美瑜曾是香港U21投球隊代表，現為U16代表隊助教，亦有教導SEN學生。她認為任何人都有接觸運動的權利，包括SEN學生。未來除繼續在土木工程發展，亦會擔任教練，回饋社會。

黃沛婷和黃美瑜早前與另外43名大專學生早前獲香港賽馬會頒發「香港賽馬會獎學金」，表揚他們卓越的學習成績及服務社會的熱誠。

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