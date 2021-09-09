未有忘本｜絕望老闆中千萬彩票 即場向員工發還欠薪及獎金

內地四川省重慶市一名受新冠肺炎疫情影響、公司陷入財困、更拖欠員工薪酬的老闆，在絕境之中竟然中了逾千萬彩票，更於領獎金當日，即場向員工發還欠薪及獎金。

根據內地《華龍網》報道，胡姓男老闆於2019年開始，與朋友在萬州合伙經營苗木生意，惟受到疫情等因素的影響，生意一直不太好，今年5月，合伙人更突然將公司僅存現金帶走，令公司陷入絕境，胡老闆惟有向身邊所有親友借錢。雖然公司勉強維持營運，但一直拖欠員工薪酬，幸得員工理解，願意暫時只領基本的生活費，與公司共渡難關，胡老闆感動之餘，承諾公司生意一旦有起色，必定第一時間給員工補發欠薪及獎金。

不過，胡老闆手頭現金已所剩無幾，加上他有買彩票做善事的習慣，早前心血來潮，乾脆用10元人民幣買下一張體彩大樂透彩票，不料竟中了第21101期967萬人民幣、折合約1,163萬港元的大獎，就決定在領獎當日，直接帶同公司財務到現場，為員工發還拖欠了近3個月的工資和獎金。胡老闆說：「雖然錢是來自大樂透的獎金，但只要進了公司帳戶，我就要把拖欠的工資和獎金發給員工」。

設教育基金 讓孩子不走舊路

胡先生透露，發還員工欠薪和獎金後，餘下的獎金全部設為教育基金，一方面讓子女能接受更好的教育，不走他的舊路，另一方面打算幫助家鄉的其他困難孩子，讓更多孩子接受更好的教育，從而獲得更好的未來。

胡老闆感慨地說：「我就是吃了文化水平不高的虧，跟朋友夥拍做生意，合同上存在明顯漏洞，讓朋友能合法拿走公司的現金，丟下我一人苦撐。」他形容在最艱難的時候，彩票幫了他，因此認為自己有責任把這份溫暖傳遞下去，讓更多人受益。