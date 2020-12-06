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白宮向駐外人員發警告 遇聲波攻擊「速逃」
26 分前
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哈瓦那綜合症聲波攻擊Havanasyndrome
白宮向駐外人員發警告 遇聲波攻擊「速逃」

美國駐外使領館人員多次遭受懷疑聲波攻擊，導致被稱為哈瓦那綜合症(Havana syndrome)的怪病，症狀由聽到難以形容的聲音、頭部發熱受壓疼痛，到持續頭暈疲倦多月，甚至聽力、視覺及腦部受損。華府愈來愈正視此事，美媒報道，白宮的國安官員近日向駐外人員發出警告，敦促一旦聽到怪聲、頭部受壓發燙，應盡速離開現場。

接獲警告的包括駐外的外交、國安及情報人員，內容提醒其留意「不尋常的健康問題」(哈瓦那綜合症)，指其情況嚴重、廣泛及構成真正危險。報道指華府對駐外人員遭受攻擊的看法，已由懷疑轉趨確定，一名高層官員說︰「人們面對的是真實症狀……確實對健康有負面影響」。該官員否認涉及所謂的「集體歇斯底里」(mass hysteria)，即人云亦云的恐慌及錯覺心理作用連鎖反應，強調檢視過部分案例，其身體反應非常真實。FBI前高層菲利烏齊(Frank Figliuzzi)周三接受CNBC訪問時(圖)，呼籲美國政府各部門加強協調，以應對哈瓦那綜合症，指相關的攻擊正愈趨猖狂。

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白宮向駐外人員發警告 遇聲波攻擊「速逃」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/白宮向駐外人員發警告-遇聲波攻擊「速逃」-287920
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