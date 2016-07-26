百上加斤 中小學購書費升5.3%及3.6% 僅1學校網上交功課減開支

疫情未過的新學年，在網課需求殷切的新常態下，消委會調查發現，中小學書簿費未有因電子化教學減低，小學生及中學生整體平均購書費分別較上學年升5.3%及3.6%，升幅顯著高於同期通脹0.4%。消委會同時向學校查詢網課對選用教材影響，逾四成表示會考慮選用附設網上教學資源的印刷書，或自行編製更多網上教材，近兩成表示會多選用電子書。

小學平均購書費為3083元

消委會收集57間小學和50間中學提供新學年和上學年書單及有關資料，在新學年，小學平均購書費為3,083元，較上學年顯著升5.3%，去年相同調查僅升2.8%；細分小一升幅最小，為4.9%；升幅最高為小五，達5.5%，而小五購書費最高的學校需4,449元，但最低的則僅需1,785元。高小平均升幅(5.4%)亦稍高於初小的平均升幅(5.1%)。調查亦發現，中、英、數及常識科的「練習」加價3.4%(常識科)至6%(數學科)，相信是購書費錄顯著升幅原因之一。另方面，僅七成小學獲較高的八六折至八九折優惠，比去年少6個百分點，其餘小學大部分僅獲九折。



中二購書費增5.9%

中學方面，新學年平均購書費為2,887元，按年升3.6%，較去年升幅的1.9%高。由於新學年通識教育科被公民與社會發展科取替，高中新學年購書費不能直接與上學年比較。若剔除通識科數據後，高中平均購書費為2,433元，較上學年升3%；初中則平均需3,340元，升4%，當中中二增幅最高，達5.9%，平均需3,388元。折扣方面，獲較高折扣的中學也較去年少4%。

疫下網課成新常態，24間小學及20間中學回應消委會有關影響查詢，只有分別各1間小學和中學表示學習開支較面授課多，主要用於購買電子流動裝置或繳付上網費，1間中學則因改以網上交功課減少用簿，開支反而減少；逾七成學校表示未有對學生學習開支有影響。教育出版專業協會回應指，疫情等不明朗情況持續，已盡力壓抑書價，經營成本上漲亦遠高於通脹。