百六卷棉紗線藏毒220公斤 海關檢1.25億元K仔

疫情通關仍未回復正常，毒犯過往小量多次「螞蟻搬家」形式改為「走馬燈」方式販運，在運輸過程找買家，之後才更改船務文件，運往目的地。海關早前在一個由巴基斯坦經海路抵港的貨櫃內，在6包共162卷紡織用棉紗線內，檢獲約220公斤懷疑俗稱K仔氯胺酮，市值約1.25億元，拘捕一名物流公司女負責人，是近十年以來最大宗海路販運氯胺酮案件。

X光機下無所遁形

海關透過與外國執法機構情報交流，在葵涌海關大樓驗貨場於7月30日截查一個由巴基斯坦經海路抵港可疑20呎貨櫃，報稱運載逾164包紡織用棉紗線，結果在其中6包、逾百卷棉線中發現藏有220公斤懷疑氯胺酮。海關港口及海域科港口管制課監督文敬歡指，海關用X光機檢查下，發現棉紗線出現不同顏色，當中橙色的影像代表一般棉紗線，綠色的影像代表藏有合成毒品的棉紗線。他補充指，正常棉線筒芯為紙皮，「有毒棉線」筒心位置則用膠盒盛載懷疑毒品。

海關毒品調查科接手調查後發現，提貨單上收貨公司、收貨人電話為虛報，但收貨地址為一間正當的成衣製造公司；相信販毒集團企圖利用正當的成衣製造公司作為掩飾，令海關相信為正常貨物。海關期間靜待時機，早前發現涉事貨櫃的收貨人更改為一間物流公司，關員見時機成熟，周二(8月31日)採取行動，拘捕物流公司35歲女負責人。



隨時更改目的地

海關毒品調查科高級監督李錦榮指，販毒集團在疫情初期禁飛下，大量毒品囤積在毒品生產國，惟採取「走馬燈」策略，將毒品經海路運離生產國，一方面避過生產地的執法機構，另方面海運時間較長，在逾一個月的航行期間尋找買家，覓得買家後才改船務文件，運往目的地。

疫情期間海關檢獲毒品數字大幅上升，海關說去年偵破33宗市值過千萬的大型販毒案件，較前年增加逾一倍，去年共檢約3.5噸毒品，較前年2噸多75%；今年首8個月亦已有16宗，檢獲2.6噸毒品。