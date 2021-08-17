百度發布「汽車機器人」 全自動駕駛無軚盤無煞車

在國產電動車蔚來「自動輔助駕駛」功能被當作「自動駕駛」功能的風波持續發酵之際，百度今日發布擁有自動駕駛L5級別、即真正「自動駕駛」的百度Apollo「汽車機器人」。

汽車機器人外表有如一個4輪箱子，沒有門柄，叫它開門才會打開鷗翼式車門。車廂內只有2個座位及一套智能控制台，沒有軚盤、油門、煞車等機械操控設施，全靠傳感器及語音操控，能自動轉彎、避讓行人及其他車輛、識別交通燈等；車頭控制面板變成超大曲面螢幕，車廂可變身電影院、音樂廳。

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汽車機器人還具備自我學習及不斷升級能力，又擁有語音、人臉識別等多模態交互能力，分析用戶潛在需求，主動提供服務。百度創辦人李彥宏表示，「其實它會更像一個機器人，這將來也會是汽車進化的方向」。

汽車機器人仍只是一輛概念車，距離量產還有一段時間。

百度同日宣布推出全新升級無人車出行服務平台「蘿蔔快跑」，用戶可以利用「蘿蔔快跑」App叫到具備汽車機器人雛型的百度Apollo無人車。百度表示，經過近兩年在北京、廣州、湖南長沙及河北滄州測試營運，截至今年上半年，Apollo無人車已接待乘客40萬人次，測試里程超過1,400萬公里。百度預計，未來3年內，無人車出行服務將覆蓋30個城市。