百歲翻譯泰斗許淵沖辭世 亞洲首位譯界最高榮譽北極光獎得獎者

自封「書銷中外百餘本,詩譯英法唯一人」、被稱為「譯界狂人」的中國翻譯界泰斗、北京大學新聞與傳播教授許淵沖,今晨7時40分在家中安詳離世,享年100歲。

許淵沖師從聞一多、錢鍾書、傅雷等赫赫有名的文學家,曾自言學術上受錢鍾書影響最深。許淵沖一生熱愛翻譯,曾將自己的翻譯人生總結為「知之、好之、樂之」,八十多年來在文學翻譯上孜孜不倦,出版中、英、法文翻譯著作一百二十多部,包括《詩經》《楚辭》《李白詩選》《西廂記》《紅與黑》《包法利夫人》《追憶似水年華》等中外名著;2010年獲得中國翻譯協會「中國翻譯文化終身成就獎」,2014年更榮獲國際翻譯界最高獎項之一、國際翻譯家聯盟「北極光」傑出文學翻譯獎,成為該獎項1999年設立以來首位獲獎的亞洲翻譯家。今年4月18日百歲生日時,許淵沖還在北京大學舉辦翻譯研討會,繼續傳達自己對最鍾愛的古典詩歌翻譯的理解和理念。

提出「三美論」表達中國文化之美

許淵沖堅持「形美、意美、音美」(「三美論」)的翻譯理念,注重格律、押韻及表達原詩意境,認為「只有堅持中國文化的美感,才能讓中國文化走向世界」。《詩經.采薇》中的「昔我往矣,楊柳依依」,他翻譯成「When I left there ,Willows shed tear」;唐代柳宗元的「千山鳥飛盡,萬徑人蹤滅」,他譯成「From hill to hill no bird in flight,From path to path no man in sight」;宋代李清照的「尋尋覓覓,冷冷清清,淒淒慘慘戚戚」,他譯作「I look for what I miss,I know not what it is,I feel so sad,so drear,so lonely,without cheer」,全部都形意皆美,朗朗上口,富節奏感。他英譯的《西廂記》,還獲英國智慧女神出版社譽為「在藝術性和吸引力方面,可以和莎翁《羅密歐與茱麗葉》媲美」。

他甚至將翻譯中的「對等論」視為「敵人」,認為中西語言無法完全對等,「不能對等的翻譯,要麼比它好,要麼比它壞,那肯定要選擇翻得更好的那個」。盡管得罪許多認為翻譯要忠於原文的人,許淵沖依然我行我素。對於有人認為他太狂妄,他表示,「我覺得我正常,人家做不到(我做到),這算狂嗎?」他還曾多次公開表示,要向世界傳播中國文化之美,而這「非高質量的翻譯不可」。在百歲生日的研討會上,他最後一句話,是「在座諸位的重要任務之一,是使中國文化走向世界,讓世界文化更加光輝燦爛」。