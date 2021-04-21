百歲翻譯泰斗許淵沖辭世 亞洲首位譯界最高榮譽北極光獎得獎者

自封「書銷中外百餘本，詩譯英法唯一人」、被稱為「譯界狂人」的中國翻譯界泰斗、北京大學新聞與傳播教授許淵沖，今晨7時40分在家中安詳離世，享年100歲。

許淵沖師從聞一多、錢鍾書、傅雷等赫赫有名的文學家，曾自言學術上受錢鍾書影響最深。許淵沖一生熱愛翻譯，曾將自己的翻譯人生總結為「知之、好之、樂之」，八十多年來在文學翻譯上孜孜不倦，出版中、英、法文翻譯著作一百二十多部，包括《詩經》《楚辭》《李白詩選》《西廂記》《紅與黑》《包法利夫人》《追憶似水年華》等中外名著；2010年獲得中國翻譯協會「中國翻譯文化終身成就獎」，2014年更榮獲國際翻譯界最高獎項之一、國際翻譯家聯盟「北極光」傑出文學翻譯獎，成為該獎項1999年設立以來首位獲獎的亞洲翻譯家。今年4月18日百歲生日時，許淵沖還在北京大學舉辦翻譯研討會，繼續傳達自己對最鍾愛的古典詩歌翻譯的理解和理念。

提出「三美論」表達中國文化之美

許淵沖堅持「形美、意美、音美」(「三美論」)的翻譯理念，注重格律、押韻及表達原詩意境，認為「只有堅持中國文化的美感，才能讓中國文化走向世界」。《詩經．采薇》中的「昔我往矣，楊柳依依」，他翻譯成「When I left there ，Willows shed tear」；唐代柳宗元的「千山鳥飛盡，萬徑人蹤滅」，他譯成「From hill to hill no bird in flight，From path to path no man in sight」；宋代李清照的「尋尋覓覓，冷冷清清，淒淒慘慘戚戚」，他譯作「I look for what I miss，I know not what it is，I feel so sad，so drear，so lonely，without cheer」，全部都形意皆美，朗朗上口，富節奏感。他英譯的《西廂記》，還獲英國智慧女神出版社譽為「在藝術性和吸引力方面，可以和莎翁《羅密歐與茱麗葉》媲美」。

他甚至將翻譯中的「對等論」視為「敵人」，認為中西語言無法完全對等，「不能對等的翻譯，要麼比它好，要麼比它壞，那肯定要選擇翻得更好的那個」。盡管得罪許多認為翻譯要忠於原文的人，許淵沖依然我行我素。對於有人認為他太狂妄，他表示，「我覺得我正常，人家做不到(我做到)，這算狂嗎？」他還曾多次公開表示，要向世界傳播中國文化之美，而這「非高質量的翻譯不可」。在百歲生日的研討會上，他最後一句話，是「在座諸位的重要任務之一，是使中國文化走向世界，讓世界文化更加光輝燦爛」。