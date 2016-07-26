百般對錯 唱《問我》作回應盼港人撐下去 黃耀明獲撤控自簽守行為18個月

廉政公署早前落案起訴立法會前議員區諾軒，以及歌手黃耀明於2018年立法會港島區補選時，涉嫌「在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為」。案件昨於東區裁判法院提堂，控方決定撤回黃耀明控罪，法庭批准黃以2,000元自簽保守行為18個月；區諾軒代表律師同樣申請簽保守行為處理，獲控方同意撤控。黃耀明離開法庭時，僅即場唱出一段《問我》回應案件，沒有回答其他提問便離開。

黃耀明昨離庭被傳媒包圍訪問，他先強調「唔係喺度娛樂緊大家」，再唱出「無論我有百般對，或者千般錯，全心去承受結果，面對世界一切，哪怕會如何，全心保存真的我」。唱畢一段《問我》後，他再寄語香港人繼續「唱下去」、「撐下去」，沒再回應其餘提問。



控方：案情較輕

控方表示，提供娛樂舞弊屬嚴重行為，惟案情較輕，決定撤控，黃耀明准以2,000元自簽保守行為18個月，期間須行為良好、保持公眾安寧，以及不得干犯與選舉舞弊相關的罪行。控方又交代，沒有證據顯示區諾軒曾提供報酬予黃耀明，亦非區主動邀請黃到場表演。辯方指，雖然黃區兩名被告的角色不同，亦明白事件影響公眾觀感，惟盼法庭考慮案發時間短暫，准以相同條件處理區諾軒。



案情指，區諾軒於2018年3月舉行造勢大會時，黃耀明曾到場演唱《每日一禁果》及《it's my party》兩首歌曲，呼籲市民投票支持區；區其後將集會片段放於社交專頁，並將該片及相關帖文申報為選舉廣告。兩人被控向他人提供娛樂，誘使他人在立法會補選中投票予區，涉違《選舉條例》。