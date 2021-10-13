的士司機謀殺案疑兇南丫島被捕 警指獨立犯案不認識死者

西區的士司機謀殺案疑兇，潛逃超過一日後，警方昨晚在南丫島，拘捕涉案疑兇，初步調查顯示，疑兇不認識死者，會調查他精神是否有問題，或是否受人唆擺。



警方星期三在南丫島調查期間，接到市民報案，說在榕樹灣附近一間士多發現疑兇。警員晚上約8時半，在士多外拘捕31歲姓蔡混血男子，並在附近檢獲一個黑色垃圾袋，裏面有防刺背心及一把摺刀。



被捕男子身穿紅衣、黑布蒙頭，身穿救生衣，腰間鎖上鐵鏈及被手扣，在多名警員押解下送上水警輪，先載到長洲警署，凌晨2時左右，再帶到西灣河水警基地，之後再被帶返警察總部調查。

警：不排除受人唆擺 暫未看到有精神病記錄

警方說疑兇在犯案當天，已經逃走去南丫島，正調查有沒有其他人涉案，港島總區重案組第一隊總督察謝子坤：「疑犯是獨立犯案，也不認識死者，暫時未肯定他的行兇動機，但不排除他是否受到他人唆擺。精神病記錄方面，我們暫時看不到被捕人有相關的醫療記錄，但不排除他有這方面的問題，這亦是我們其中一個調查方向。」



案發在星期二凌晨，疑兇離開西營盤一間酒店後登上涉案的士，約一分鐘後離開，期間懷疑用利器割傷司機頸部，司機之後下車求救，最終大量失血、送院後死亡。據了解疑兇兩年前亦曾涉及一宗藏刀案。