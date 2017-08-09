盜竊集團活躍葵青區 兩成員落網 明日提堂

小心門戶！警方青衣分區特遣隊人員上周五(27日)拘捕2名分別45和61歲男子，經調查後發現他們屬同一盜竊集團，與區內最少11宗同類型案件有關，損失財物超過3萬元。兩名被捕男子已各被暫控一項「外出時備有盜竊工具」罪及一項「店鋪盜竊」罪，案件將於明日（30日）在西九龍裁判法院提堂。

警員在上周五(27日)在區內進行反罪惡巡邏期間，在青衣邨發現兩名男子形跡可疑，懷疑他們與本月12日於區內發生的一宗店鋪盜竊案有關，當中總值約2600元的貨品被盜去。警員上前截查，並在該兩名男子身上檢獲錫紙袋及鎅刀等工具，以及在其中一人的車輛內檢獲罐頭、個人護理及消毒用品等懷疑贓物，將兩人拘捕捕。

葵青警區重案組人員接手調查案件，經犯案手法分析及翻查閉路電視片段後，發現該兩名男子屬同一盜竊集團，與區內最少11宗同類型案件有關，損失財物超過3萬元。警方指該集團已活躍約半年，主要盜取個人護理及消毒用品，再轉售圖利。犯人會利用錫紙袋逃避防盜器偵測，然後駕駛其私家車把貨物運走，再在深水埗及旺角一帶轉售有關貨物圖利。警方正密切追查其他失物下落，不排除稍後有更多人被捕。