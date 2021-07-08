監控｜以色列手機間諜軟件疑售專制政府 監控逾1000人涉政要記者人權分子

以色列私人企業NSO被指將手機間諜軟件「飛馬」(Pegasus)售給專制政府，監控記者、人權分子、異見分子、律師和國家元首。國際特赦組織(Amnesty International)和法國新聞業非牟利組織「禁忌故事」(Forbidden Stories)取得一份逾5萬個電話號碼的清單，是NSO自2016年起為客戶提供，並與《華盛頓郵報》和《衛報》等全球16間新聞機構分享調查，從名單成功識別出NSO涉嫌替客戶挑選了來自50個國家的逾1,000名潛在監控目標。他們包括189名記者、逾600名政治人物和政府官員、最少65名商界高層、85名人權分子和數名國家元首。成監控對象的記者包括來自美聯社、路透社、美國有線新聞網絡(CNN)、《華爾街日報》、法國《世界報》(Le Monde)和《金融時報》。

有國家領導人監控親屬

《衛報》報道，這份名單上出現的電話號碼，不能夠直接代表這些設備曾遭飛馬入侵或嘗試入侵，相信這只是NSO客戶的一些潛在目標。他們的調查針對其中67部可能被入侵的手機作進一步鑑證，結果發現23部已被入侵、14部有被入侵的跡象，剩下30部則無入侵跡象。該報稱，參與調查的媒體將披露更多可能上了監控名單上的人，包括一些國家的總統、總理、內閣成員、官員、數以百計的商界人士、宗教領袖、學者、非政府組織員工、工會人員等等。報道稱，名單上涉及一個國家領導人多位家屬的電話號碼，顯示該領導人透過情報機關監控親屬。

卡舒吉死後4天 未婚妻手機植入間諜軟件

國際特赦組織稱，鑑證研究員發現替《華郵》工作的沙特阿拉伯記者卡舒吉，2018年在沙特駐土耳其領事館被殺害後僅4天，未婚妻Hatice Cengiz的手機便遭植入「飛馬」軟件。NSO之前已被懷疑監控卡舒吉。另外，卡舒吉的妻子Hanan Elatr和另一名女性在卡舒吉死前已遭監控。國際特赦組織也證實名單中最少15人的手機被入侵，包括替印度新聞網Wire工作的兩名記者，他們報道印度政府在網上宣揚假資訊。另一人是揭露政府貪污的摩洛哥記者。《衛報》稱，去年成為《金融時報》首位女編輯的Roula Khala，在2018年也被挑選為潛在監控目標。《金融時報》發聲明表示，「新聞自由很重要，任何非法國家干預或對記者監控都不能接受。」

美聯社稱，名單上的電話，以墨西哥佔最多達1.5萬個，中東也有不少。NSO的間諜軟件一直被指主要用於中東和墨西哥的監控，沙特阿拉伯據悉是NSO客戶之一。國際特赦組織表示，從他們所得的資料顯示，NSO的客戶來自11個國家，包括阿塞拜疆、巴林、匈牙利、印度、哈薩克、墨西哥、摩洛哥、盧旺達、沙特阿拉伯、多哥和阿聯酋。

被稱為最強間諜軟件 NSO否認報道

「飛馬」可入侵蘋果和Android手機，以截取訊息、照片、電郵和通話紀錄，也可秘密啟動收音咪，從而秘密錄音、錄影，知道用戶在哪裏、曾經去過哪兒和見過什麼人。NSO發聲明反駁有關報道，指軟件是用於對抗罪犯和恐怖分子，只會把軟件賣給有良好人權紀錄的國家的軍方、執法和情報部門。NSO指那些報道「充滿錯誤的假設，和未經證實的理論」。