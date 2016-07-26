盧碧橫過日本本州西部 逾26萬民眾疏散

吹襲日本的熱帶風暴「盧碧」正橫過本州西部，超過26萬民眾需要疏散。較早前，福岡、大分、鹿兒島和九州北部地區，已有近16萬人疏散。

日本氣象廳表示，盧碧昨晚在九州鹿兒島縣枕崎市附近登陸，九州部分地區落大雨，日本西部地區亦將出現狂風驟雨，專家警告，盧碧帶來的惡劣天氣，可能引發山洪、滑坡等災害，目前的避難指示屬於5級之中的第4級，各地方政府呼籲居民離開危險地點。

盧碧清晨在日本廣島縣吳市附近登陸，廣島縣單計6小時的雨量，已經超過往年整個8月的累積雨量。當局指，盧碧風速高達每小時 82.8 公里，陣風高達每小時 126 公里。廣島、島根、愛媛和大分縣的部分地區已發布泥石流警報。廣島縣和山口縣的一些河流超過了洪水警報水平。

氣象專家稱「復活」盧碧罕有

盧碧颱風是在香港附近形成，香港天文台一度發出三號戒備信號，盧碧之後順著西南季風在廣東的汕頭，登陸中國之後再到台灣，為當地帶來豪雨，原本減弱成熱帶性低氣壓的盧碧，昨日又再增強成為颱吹襲日本。有氣象專家指出，盧碧是罕有登陸中國又侵襲台灣的颱風，其後更「復活」襲日本。