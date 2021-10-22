目標首年捐1600萬碗「有營飯」 惠康辦「食咗飯未」慈善米庫

疫情逐步放緩，不過仍有多間社福機構由上年開始受到影響，包括膳心連(Foodlink)因此收到的熱食捐贈大減七成，疫情期間得到惠康捐贈30,000公斤食米幫助有需要人士渡過「疫境」。惠康今宣布會捐足一年米，率先捐出300萬元予膳心連，再冀與顧客合作共捐500萬元、目標提供到1,600萬碗健康「有營飯」予有需要市民。

惠康母公司「DFI零售集團」行政總裁麥殷(Ian McLeod)今午指，集團紮根香港，「一直支持香港社區發展」，疫情期間亦為各界提供支援，希望與「膳心連」合作的「食咗飯未愛心米庫慈善行動」可進一步協助有需要人士。他認為，中國人常藉「食咗飯未」表達關心，以及慰問對方生活是否過得好，故希望惠康可以秉承這傳統，「以香米祝福有需要的人」。

惠康於即日起推動「食咗飯未」行動，率先捐出300萬元予「膳心連」，而顧客每買1公斤「御品皇香米」(活動適用惠康全線12款御品皇米)，惠康就會再捐0.5元，目標於年內捐出500萬元、即售出1,000公斤米；惠康會將捐款以成本價購置御品皇米，再透過膳心連向有需要者捐出1,600萬碗米飯。

膳心連：疫情捐贈直插七成

那麼名不經傳的「膳心連」又是如何幫助有需要人士？營運總監翁懿華(Aurea)解釋，疫情前會透過酒店、郵輪、飯堂等150個捐贈者收集熟食，再透過逾120間慈善團體翻熱食物，再招待受惠人士。2019年原本收集到550噸食物，至去年疫情爆發初期，酒店、學校飯堂等近平全部關閉，Aurea指收集到的熱食直插七成，「食物嘅供應差唔多斷咗」，形容當時狀況10級困難有8級。

Aurea坦言，疫情初期完全不懂反應，「殺一個措手不及」，耗時2個月始慢慢轉形，找到新捐贈者以福袋形式派予受助者，平均每月派出10,000個福袋，當中有米、罐頭、荳奶等食物。膳心連找到不同經銷商以優惠價購入相關物資，直到有次麥殷到其總部了解情況，才促成惠康今次的「食咗飯未愛心米庫行動」。

受助者冀更多人受惠

膳心連的的受惠者以長者為主、佔四成，低收入人士佔35%，其餘25%則為無家者、小數族裔、更生人士等。王家兩位不足10歲的小姊妹很感謝膳心連的福袋，家姐天真瀾漫地指，拆福袋的喜悅媲美「打機」，細妹則覺得有零食很開心；另一位單親媽媽陳女士同樣很感恩受助，閒時會抽時間做義工，亦希望膳心連得到更多捐贈，擴大受助範圍。