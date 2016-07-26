直接聯繫 減爆發衝突風險 拜登擬設中美熱線

美國有線新聞網絡(CNN)昨引述政府消息人士報道，華府有意與中國設立緊急熱線，類似美國當年與蘇聯在冷戰時期為避免核戰一觸即發而設立的「紅色電話」(Red Phone)熱線，必要時直接接觸北京，以減低中美發生衝突的風險。中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會被問及此事時，表示中美之間建有元首、外交、國防等多條熱線，多年來一直發揮著重要作用。



報道引述兩個消息來源指，熱線可讓美國總統拜登或白宮高層立即撥打加密電話或發送加密訊息，予中國國家主席習近平或其他中方官員，分享突發軍事調動或發送網絡黑客警告訊息等。報道指上述熱線仍處初步構思階段，華府尚未正式向中方提出，而華府仍須考慮眾多細節，包括中方是否願意使用及其他技術問題。報道稱，五角大樓目前已有一條接連中國的熱線，但很少使用。白宮國安會印太事務協調專員坎貝爾(Kurt Campbell)早前在一個論壇上稱︰「我們有熱線……我們打過幾次，但只是在空蕩的房間裡響了幾個小時。」一名華府高官拒絕評論計劃中的熱線，但稱美方有意確保與中方的競爭維持在可控範圍，「我們早已表明雙方關係將定義為競爭，我們亦歡迎激烈競爭，但同時會繼續確保此競爭不會演成衝突」。



參院通過禁止進口新疆貨品法案

另外，美參議院周三通過《防止強迫維吾爾勞動法》，禁止從新疆地區進口任何貨品。若眾院稍後亦通過，將交拜登簽署成法。法案提出「可反駁推定」，指除非能提出證明，否則會假定新疆生產的所有產品都是由強迫勞動所得。提案的共和黨參議員魯比奧及民主黨參議員默克利稱，不容許任何美國公司從虐待他人當中獲利，美國消費者亦不應在不知情的情況下，購買強迫勞動而來的產品。外交部發言人趙立堅昨稱，中方已多次就涉疆問題表明立場，所謂「強迫勞動」完全是捏造出來的謊言，批評美方反覆炒作所謂新疆「強迫勞動」問題，真實目的是擾亂新疆繁榮穩定，剝奪新疆群眾的生存權、就業權、發展權，是在搞強迫失業、強迫貧困，充分暴露了美方企圖以疆制華的險惡用心，促對方停止推進有關法案。