直資學校崇正中學推資優班 該學生按實力跳級

不少學校開始為學生備課迎接新學年，但有部份智力出眾的資優生往往因配套不足，未能發揮所長。直資學校崇正中學宣布增設資優類中學課程並開始收生，以英國中學課程作為基礎教育體系，包括英國國際普通中學教育文憑考試(IGCSE)及英國普通教育文憑高級程度考試(GCE A Level)，提供7年級至13年級課程，等同於香港中一至中七級別。資優生將在10至11年級考取IGCSE證書，必修第一語言、第二語言及數學，另選修2至3科；IGCSE合格者可在12至13年級考取 GCE A Level證書，選修3科，順利通過考試後同學可按心意應考全球大學，但須留意某些專業學科要求同學在GCE A Level選修多於3科。

資優生會以1對5的形式上課，老師會按學生的能力不時進行評估，並安排能力優異者跳級以縮短學習時間。該校一名年僅10歲的資優生上學年修讀小五，因在IGCSE考獲5科優良成績，將於新學期直接升讀13年級。資優班學術總監林建東指資優班不提倡做功課，如有需要只會安排少於1小時的功課，希望學生在課堂上已理解知識，課餘時間能發展興趣或自行深造，而上課模式會參考外國例子，由老師先講解再進行小組討論，鼓勵學生自發學習。