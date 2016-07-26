真係好邪｜南非約翰內斯堡市長肺炎病逝 新任市長又車禍身亡

南非最大城市、豪登省首府約翰內斯堡的前市長Geoff Makhubo，早前感染新冠肺炎，於7月病逝；新市長Jolidee Matongo於上月10日接任，近日卻因車禍去世，終年46歲。

根據《英國廣播公司》(BBC)報道，Jolidee Matongo的座駕試圖閃避突然路出路面的行人時，與貨車相撞，意外中Jolidee Matongo重傷身亡，他的2個保鑣亦受傷送醫。

市長辦公室發聲明指，Jolidee Matongo昨天返回家鄉，趕在地方選舉之前作選民登記。

總統：2個月內失去的第二任市長

車禍發生前，Jolidee Matongo曾和南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)出席競選活動，身為執政黨成員的他有望在11月1日的地方選舉中為黨內繼續拿下約翰內斯堡。

拉瑪佛沙感嘆指，Jolidee Matongo在車禍前不久才和自己一起在索維托(Soweto)與居民互動，當時Jolidee Matongo顯得相當有活力又熱情，卻突如其來地發生悲劇，讓人很難接受，他說：「這是我們國家的經濟中心2個月內失去的第二任市長了。」