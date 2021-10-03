真子公主｜真子未婚夫小室圭 新look見未來外父外母

日本文仁親王的29歲長女真子公主將於下周二(26日)成婚，她與年長一歲未婚夫小室圭的一舉一動，備受國內外民眾關注。日本傳媒報道，小室圭周一變回「乖仔look」拜會未來外父外母，除穿上西裝外，更剪掉了本來的長髮，早上7時許便帶著手信，啟程出門。

真子公主未婚夫小室圭 帶手信見家長

小室圭上月由美國紐約返回日本時，留有中長髮，但周一「見家長」時已變回昔日的短髮模樣。小室圭於早上7時50分在橫濱市的寓所出門時，拿著兩個紙袋，相信是送給未來外父外母的手信。他乘坐宮內廳安排的車輛，於9時15分抵達文仁親王伉儷官邸，日媒估他與未來外父外母介紹了在美國生活的情況，並交代如何處理引發國民批評、其母親涉及的金錢糾紛。

真子公主婚後脫離日本皇室 變「小室真子」

宮內廳早前公布，真子公主將於本周五(22日)傍晚獨自拜見日皇德仁及皇后雅子、結婚前一天(25日)上午再拜見明仁及上皇后美智子。真子及小室圭26日註冊結婚時，不會按慣例舉辦皇室婚禮儀式，同日脫離皇室——當地《皇室典範》規定，皇室女性嫁平民後，須脫離皇籍。真子與小室圭在結婚當日下午將在東京舉行記者會，是首次以「小室真子」身份亮相。

真子公主和小室圭於2012年在日本國際基督教大學就讀時邂逅、2017年訂婚，原定於2018年結婚，但因小室圭母親爆出金錢糾紛而延期。較早前有消息指，真子將放棄接受脫離皇室的1.5億日圓「一時金」補貼，並與夫婿定居美國，外界因此稱真子及小室圭為「日版亨利王子及梅根」。據稱，真子赴美後或於紐約一間畫廊工作，而小室圭則擬在律師樓執業，目前已獲聘用，但尚在等待律師執照考試結果。

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