真誠擁護 立法會不會追討薪津 鄭松泰尊重資審會決定

下月19日將舉行選舉委員會界別分組選舉，資審會昨公布審查結果，1,015名個人候選人、310名當然委員、156名經提名產生委員的提名有效，有兩人被裁定提名無效，其中一名被裁定提名無效是當然委員的立法會議員鄭松泰，並因此即時被搋奪議員資格(DQ)。立法會主席梁君彥指，鄭的議席於即時喪失，會支付其薪津至昨日為止，意指不會追討過去薪津。鄭松泰認為沒有上訴機制，尊重資審會決定，惟強調不在議會亦可貢獻香港。



身兼政務司長的資審會主席李家超昨公布選委會候選人的審查結果後，回應傳媒查詢時強調審查標準一致——「真誠係重要嘅」，並引用高等法院案例指，真誠代表意圖及言行上，「真心地，真誠地遵守，支持，維護同埋信奉《基本法》」，所以只用花言巧語或者其他方法，嘗試假扮係「不會得逞」。他解釋，資審會按現有掌握的證據去作出審查，不能將審查工作貿然轉介國安委。有記者質疑身兼國安委成員的李稱曾問國安委意見屬「自己問自己」，李強調「角色清晰」籲勿混淆。

鄭松泰於李家超發表講話的相約時間收到選舉事務處的通知，他回應記者提問時指，收過資審會的信件查詢，有關在立法會倒插國旗案，涉及過去言論及著作有否涉及外國勢力等。鄭自認符合愛國愛港的資格，並指若愛香港，「唔一定係響嗰個嘅立法會嘅制度底下，先可以係為香港社會貢獻」，為無法繼續在議會為大家講公道說話而可惜。

陳沛然未有登記為選委

梁君彥回應記者問及立法會缺乏泛民代表的民意時指，最近的會議都有不同界別議員反映不同意見，又引用公民黨的說法，指並非反對派就反對政府，「支持政府最多就係反對派」，並強調現時仍有温和民主派議員。至於最後一位非建制派立法會議員陳沛然，未有登記為當然選委。

另外一名被裁定提名無效的保險界選委參選人蔡志堅，未有登記為地方選民，不符基本條件；根據選委會網站文件顯示，他自稱企業家，沒有政治聯繫。

此外，選管會晚上舉行簡介會，指今次率先試用電子選民登記冊，選民屆時須拉開口罩確認身份，並以平板電腦掃描身份證後再發放選票；若選民當日發燒亦可投票，當局會安排到特別投票間，使用後會消毒。