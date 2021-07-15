瞓個午覺25日後先醒？印度男一年瞓足300日

香港生活壓力大，不少人都曾試過精神緊張等原因導致失眠，深明「眼光光望天光」的苦況，就在我們經常抱怨睡不夠的時候，另一邊廂，對於一名印度男子來說，他的煩惱就是睡太多，更造成他生活的困擾，連店舖也不能好好經營......

綜合外媒報導，家住印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）、42歲的戴維（Pukharam Devi）在23年前被診斷出罹患罕見疾病嗜睡症（Axis Hypersomnia），1年之中平均約300天都在睡覺， 人生幾乎大部分的時間都在睡覺中度過，每個月僅有5天是清醒的，由於長時間都在睡眠中，他還被村裡的鄰居形容是印度神話中的惡魔之王「Kumbhakarna」，這是印度神話中的一位「惡魔之王」，據說這位神話人物一睡可以睡6個月。

他的家人表示，一開始戴維只會連續睡5至7天，雖然曾經就醫，但仍不見病情有好轉，反而愈來愈嚴重，「儘管只是睡個午覺，他平均可以睡20到25天。」此外，戴維還有個身份，就是雜貨店老闆，家人表示他時常顧店顧到一半，就直接在客人面前睡著，醒來後就看看店門口的報紙，確認他到底睡了多久，據悉戴維一個月大概只有5天是清醒可以顧店的。

戴維表示，雖然他已有十分「充足」的睡眠，但仍會帶來一些副作用，例如感到頭痛、精神不濟，也因為罹患嗜睡症，導致他的生活起居，像是洗澡、進食、上廁所等，都需要依靠家人們的協助，他的妻子與母親都很希望他的病能夠治療，儘早恢復正常的生活。