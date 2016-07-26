矽膠食物盒 摺疊杯逾六成超標 可揮發有機物超德國標準 消委會倡規範矽膠摺疊杯和食物盒

減廢「走塑」少用即棄餐具，近年不少方便出行的可摺合矽膠食物盒和杯應運而生，但新產品「保環境卻未必保健康」。消委會發現，逾六成測試樣本的可揮發性有機物質含量超過德國訂的規限，若有機物為矽氧烷，長期接觸或會損害動物肝臟。消委會指出，有關研究數據雖尚未充分，在政府擬推動管制即棄餐具之際，認為當局應做好準備，為矽膠餐具制訂安全標準。

消委會測試9款可摺合食物盒和5款摺杯，食物盒聲稱可於微波爐加熱，售29元至130元，標示容量600毫升至1升。摺杯售價則由12元至200元，1款沒標示容量，其餘4款則為130毫升至470毫升。

測試中，「Lexngo」、「EZ Cook」、「Diamond」、「Cinnamoroll」、「Gourmet」及「執笠倉」6款食物盒的主體和密封圈矽膠物料的可揮發性有機物質含量由0.76%至1.3%不等，超過德國食品及消費品規例(LFGB)標準要求限值0.5%。摺疊杯則有「Daiso」、「Seiwa-pro」及「億世家」3款超標，含量介乎0.8%至1.4%。消委會指，有外地研究顯示，矽膠物料中的可揮發性有機物質主要材料以低揮發性小分子矽氧烷(Siloxanes)為主，如矽膠食物容器含有過多可揮發性有機物質，可能會遷移到盛載的食物中。亦有研究顯示，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，有關影響仍在研究階段，加上今次也未進一步測試有關物質屬哪一種類，也不清楚是哪一類型矽氧烷，難以直接評論是否有嚴重問題，但測試反映相關有機物是要注意的問題。

環保署擬管制即棄膠餐具

所有樣本均通過德國LFGB對矽膠物料總鎘量和總鉛量限值要求；也未令浸泡液出現着色、渾濁、沉澱或異味情況，通過「遷移測試」，符合內地標準要求。環保署上周(8日)剛結束「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢，當局早前亦已完成可行性、範圍及機制研究，建議立法分階段管制即棄膠餐具，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食刀叉和匙、碟、杯、杯蓋、食物容器及器蓋，將優先管制發泡膠餐具，餐飲處所禁止為顧客提供即棄發泡膠餐具。消委會總幹事黃鳳嫺表示，摺疊矽膠食物盒和杯等耐高溫，方便攜帶，在社會減塑潮流下是個選擇，但有需要適時參考國際相關安全標準，讓市民安心使用。

測試亦包括樣本會否影響食物或飲品的氣味，會否殘留食物色素等。大部分樣本均沒有發出異味，7款食物盒有色素殘留問題；1款摺杯清洗1次仍有咖啡漬殘留。整體評分上，食物盒「Ikea」($49.9/800毫升)及「Gemini」($50/1升)均在滿分5分中取得4分；摺杯則以「Stojo」($200/470毫升)及「Lifeventure」($79/350毫升)取4.5分，表現較佳。市民希望為環保出力，除選用矽膠摺疊物料餐具外，消委會亦列舉玻璃、PP(聚丙烯)及不鏽鋼物料的優劣，例如PP較輕便，適合兒童使用，但易老化、磨損、不耐高溫、不適宜盛載油膩食物等；不鏽鋼耐溫差、堅固等。譚鳳儀指，以食物安全角度「你問我嘅話，玻璃最安全」，不過較重且易碎，不便攜帶，但可用於微波爐，建議「帶飯」上班族可放一個在公司，方便轉盛食物至微波爐加熱。