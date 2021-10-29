研究發現司機開多App揾泊位 區塊鏈技術助解愁

原來區塊鏈技術除了加密幣，也關普通司機事？威信集團與畢馬威中國合作，分析香港駕駛業與全球的優異獎賞計劃，發現香港駕駛者需要依賴多個應用程式找泊位，汽車相關商戶因受限數碼營銷專才，拓展數碼平台客時遇到困難。市民可透過威信、畢馬威中國與Microsoft香港合作研發的「WIL」解決相關問題。

威信、畢馬威中國與Microsoft香港合作研發香港首個一站式駕駛互動獎賞平台「WIL」，為會員提供指定停車場、電動車充電站、拖車服務等資訊。畢馬威中國香港技術驅動主管合夥人周嗣良指，WIL是一個集雲端科技與區塊鏈技術於一身的多邊生態系統，內置網絡安全配備，可以配合未來不斷轉變的數碼服務。他希望透過WIL，替威信集團轉型為一間數碼原生企業，以適應香港急速發展的需求。

威信集團董事總經理雷永光稱，開發程式期間，收集到最多的意見是，「(客戶)需要最新的資訊和支援，以尋找泊車位、油站或充電站以及汽車商戶」，與畢馬威及Microsoft的合作，可以將大量功能整合到程式中，包括導航、獎賞積分、汽車相關服務等。