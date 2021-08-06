研究組織稱蘋果雕刻在中港台作政治審查

蘋果公司為客戶提供獨特的雕刻服務(engraving)，不過有網絡的研究組織發現，蘋果在中國、香港以及台灣皆有作政治審查。雖然蘋果回應指，他們只為符合相關地區的法律及習俗，但研究批評這些已超越所謂「守法」的範圍。

由加拿大多倫多大學成立的公民實驗室公布，蘋果在中港台三地的雕刻服務有作政治審查。根據公民實驗室的研究，在中國共有1,045個被過濾的關鍵字，而香港有542個，台灣則有397個，而日本、加拿大及美國只有170至260個過濾字。

批蘋果過濾超出守法範圍

公民實驗室又指出，在中國的蘋果過濾系統中，包括的政治內容有涉及中國領導人、中國的政治體制、異見人士和獨立新聞機構的名字，以及一般與宗教、民主及人權相關的字眼。

公民實驗室的報告批評，蘋果公司在香港的過濾已超出遵守法律的範圍，而他們亦指出在台灣方面是沒有法律依據去作政治審查。公民實驗室指蘋果對他們審查的內容並不完全了解，又指與其說所有審查的字眼經過細心的考慮，更多是粗疏地從其他來源尋找得來，公民實驗室更猜測這可能源自中國公司的審查名單。

蘋果：可能出現錯誤移除

蘋果的首席私隱專員Jane Horvath回應公民實驗室，表示蘋果的雕刻服務是「與蘋果所有東西一樣，反影我們的價值觀」，對被過濾的字眼是因為「粗俗或缺乏文化敏感，可能會視為煽動暴力，或根據當地法律、法規和條例會被視為非法」。

對於蘋果的過濾，Jane Horvath指是按地區的法規審查，當中沒有第三方或政府機構干預，又指很大程度是依賴人工智能技術而非自動，又指有時候可能會有出現錯誤移除。Jane Horvath又指蘋果公司會有程序去審視及糾正有關錯誤。

根據公民實驗室的報告，蘋果在香港的542個過濾字中，有338個為社會用字，有174個為政治性字眼，而在國內則有514個社會用語以及458個政治性字眼。至於日本、加拿大及美國皆沒有政治性字眼的審查，而社會用字則有148至181個。