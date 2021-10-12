研究：塑膠合成化學物每年致美國逾10萬人早死 常見於食物容器洗頭水玩具

美國一項研究指，塑膠合成化學物「鄰苯二甲酸鹽」(phthalate)在55歲至65歲群組中，可每年導致9.1萬至10.7萬美國人死亡。鄰苯二甲酸鹽可讓物品更柔韌或持久，常用於食物容器、玩具、地板材料、園藝設備，還有洗頭水、化妝品和香水，可保持香味持久。人們可以從飲食接觸到鄰苯二甲酸鹽粒子，或從空氣中吸入。

女性體內含有較多鄰苯二甲酸鹽

過去10年已有研究指出，鄰苯二甲酸鹽與不育、癡肥及影響兒童發育有關，部分國家和地區已限制使用。紐約大學研究員最新刊登在《Environmental Pollution》期刊的研究，進一步引起鄰苯二甲酸鹽對人體損害的關注，領導研究的Leonardo Trasande稱，他們的研究結果進一步支持減少或杜絕使用塑膠。當鄰苯二甲酸鹽進入人體後會分解，並從尿液排出體外，研究員就是靠檢驗尿液得出上述研究結果。他們發現女性尿液含有較多的鄰苯二甲酸鹽，相信是與她們使用化妝品有關。

專家：減少使用塑膠品

在最新的研究中，研究員透過2001年至2010年一項美國健康調查，取得5,303名年齡介乎55歲至65歲人士的尿液樣本檢驗，並對比該群組至到2015年的死亡率，發現體內含有較高量鄰苯二甲酸鹽的人，他們似乎較容易早死於各病症，特別是心血管問題，並從有關研究發現推算出，美國55歲至65歲群組中有9.1萬至10.7萬人的死亡可能是由鄰苯二甲酸鹽導致。美國、歐盟、加拿大、以色列、巴西、香港、澳洲和中國已禁止或限制玩具使用鄰苯二甲酸鹽，但研究員認為應該擴大至限制從食物中接觸到鄰苯二甲酸鹽。Trasande承認，其研究只是展示鄰苯二甲酸鹽與較高死亡風險有關聯，但並不具決定性。有專家表示，大眾只可以避免使用塑膠品，從而減低接觸鄰苯二甲酸鹽和其他有害化學物的風險