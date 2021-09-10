研究：廟宇高峰期污染指數超標5倍 憂增呼吸疾病死亡率

本港有多家香火鼎盛的廟宇，每逢大時大節都人頭湧湧、煙火四起。嶺大科學教研組於去年1月至3月期間，分別於香港及九龍五座人流較多的廟宇進行空氣監測，發現，在人流高峰期，廟內、廟外的微細懸浮粒子(PM2.5)濃度，均超出本港及世界衛生組織的標準，更有個別廟宇更超出本港標準5倍。

研究團隊亦分析全港366間廟宇的地區分布，並與政府公布的呼吸系統疾病死亡率數據比對，發現廟宇逾多的地區，由呼吸系統引致疾病的死亡率較高，其中在2016年，筲箕灣共有5座廟宇，區內每100名死者便有31人死於呼吸系統疾病。

建議規定廟宇民居距離

研究團隊建議，居住廟宇附近的市民可在家中安裝空氣清新機，並避免打開朝向廟宇的窗戶。團隊亦建議，政府應制定指引，要求廟宇與民居保持適當距離，並訂立廟宇抽風要求。