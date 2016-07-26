搗最大宗出口管制藥物案 海關檢值5500萬元壯陽藥等拘5人 (更新)

海關破獲歷來最大宗出口受管制藥物案件，在上月底及今個月初，分別在機場、紅磡和上環檢獲160萬粒懷疑受管制藥物，估計市值約5,500萬元，當中逾七成為受管制的壯陽產品，並在行動中拘捕2男3女，年齡介乎27歲至41歲，相信已瓦解一個企圖出口受管制藥物及洗黑錢的集團，涉及犯罪得益約2,000萬元。

海關講解案情時表示，關員上月底在機場抽查一個寄往西班牙的空運郵包，發現4萬粒受管制藥物，跟進調查後破獲紅磡一個工廈倉庫，檢獲160萬粒藥物，再在上環一個物流中心，檢獲16萬粒等候提貨藥物，當中案件涉及一個跨國犯罪集團，在歐美多國接收藥物訂單後，由印度將藥品偷運來港，再在本地重新包裝及透過郵局寄往目的地。

6萬粒壯陽藥屬假貨

海關解釋，犯罪集團估計是看中香港的空運網絡成熟，可以迅速將貨物運往世界各地，以及本港出口貨物有口碑，因此將分銷點設在香港。案中藥物就主要是專利已過期的彷製藥，成本約值原廠5分1，但亦有6萬粒壯陽藥是冒牌貨，服用有影響健康風險，相信案中主腦仍在外地，會繼續調查資金來源。

至於拘捕的2男3女，分別負責管理倉庫、運送及郵寄藥物等工作，在海關調查期間又發現被捕人涉及洗黑錢，其中負責租用倉庫，報稱紋身師的女子，戶口自2019年至去年9月，曾接收來自歐洲多國共1,100萬元款項，懷疑是犯罪得益。

相關新聞：