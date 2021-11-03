勢破健力士世界紀錄 新西蘭夫婦挖出7.9公斤巨型薯仔

新西蘭一對夫婦在自家後院發現一個重達7.9公斤的巨型薯仔，極有可能創下新健力士世界紀錄。

《衛報》(The Guardian)報道，Colin-Brow夫婦日前為雜草叢生的後院除草，丈夫的鋤頭突然撞到地下「一塊東西」，丈夫回憶指：「我對太太說『這一定是我們種植的那些紅番薯』，因為紅番薯在院子裡長得相當繁多」。

不過，在兩人吃了一口後，就肯定那是一個薯仔，更沒想到，挖出來的竟是一個與大火雞大小相約的「巨型薯仔」，重量更達到7.9公斤。

Colin-Brow夫婦非常喜歡這個薯仔，還將它命名為「道格」(Doug)，並表示「我們給它戴上帽子，放在Facebook上，還帶它去散步、給它一些陽光，一切都很有趣，令人驚奇的是，它能給人們帶來樂趣」。

已經向健力士世界紀錄申請

目前最重的薯仔，據健力士世界紀錄是2011年在英國發現的，但不足5公斤，因此7.9公斤的「道格」肯定能打破這個世界紀錄。Colin-Brow夫婦透露，已經向健力士世界紀錄官方申請讓「道格」得到認可，現正在等待回覆。

不過，Colin-Brow夫婦已忘記曾幾何時在花園裡種植薯仔，他們估計可能大約在2、3年前，丈夫稱「這對我來說是個謎，這是大自然的小驚喜之一」。

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