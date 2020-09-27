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破壞生態 列特定外來生物 日本擬禁小龍蝦進口
1 小時前
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破壞生態 列特定外來生物 日本擬禁小龍蝦進口
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日本民眾早年在野外發現小龍蝦。(互聯網)

日本環境省專家本周開會討論後建議，將俗稱小龍蝦的克氏原鰲蝦列為「特定外來生物」，禁止進口、銷售和野外放生，藉此阻止早已破壞當地生態系統的小龍蝦繼續在野外大量繁殖。
 

小龍蝦原產於北美，1920年代被帶到日本，近100年間蔓延至全日本，在淡水湖泊、河流、稻田及排水溝等繁殖棲息。牠們壽命可長達5年，屬雜食性，吃掉許多小魚、昆蟲和水生植物等，令其他生物棲息和產卵地逐漸消失。


傳播疾病  破壞農作物
再者，陽光直射令水溫升高，致水中環境不穩定、變得渾濁，不適宜生物棲息，生態系統亦受破壞，但小龍蝦可適應極差水質，只剩牠們能存活。小龍蝦也容易傳播疾病給本土物種，並破壞農田。

從官方照片可見，神奈川縣一處池塘原本生機勃勃，被小龍蝦入侵後變成一潭死水，池水混濁、呈褐色，水生植物、魚類和昆蟲等消失。

環境省專家周二開會指，因接連收到生態系統和農作物受損的報告等，有必要加以監管，建議基於《外來生物法》將小龍蝦列為「特定外來生物」，禁止進口、銷售和野外放生，違者可判監和罰款。共同社報道，專家們最快8月完成建議彙整，環境省將跟進，料最早可於2023年實施。專家亦建議將巴西龜列為「特定外來生物」，目前名單上共有156個物種，包括紅火蟻和黑鱸等。

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神奈川縣池塘本具生物多樣性(上)，被小龍蝦入侵後變得渾濁(下)。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/破壞生態-列特定外來生物-日本擬禁小龍蝦進口-275141
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