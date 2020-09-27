破壞生態 列特定外來生物 日本擬禁小龍蝦進口

日本環境省專家本周開會討論後建議，將俗稱小龍蝦的克氏原鰲蝦列為「特定外來生物」，禁止進口、銷售和野外放生，藉此阻止早已破壞當地生態系統的小龍蝦繼續在野外大量繁殖。



小龍蝦原產於北美，1920年代被帶到日本，近100年間蔓延至全日本，在淡水湖泊、河流、稻田及排水溝等繁殖棲息。牠們壽命可長達5年，屬雜食性，吃掉許多小魚、昆蟲和水生植物等，令其他生物棲息和產卵地逐漸消失。



傳播疾病 破壞農作物

再者，陽光直射令水溫升高，致水中環境不穩定、變得渾濁，不適宜生物棲息，生態系統亦受破壞，但小龍蝦可適應極差水質，只剩牠們能存活。小龍蝦也容易傳播疾病給本土物種，並破壞農田。

從官方照片可見，神奈川縣一處池塘原本生機勃勃，被小龍蝦入侵後變成一潭死水，池水混濁、呈褐色，水生植物、魚類和昆蟲等消失。

環境省專家周二開會指，因接連收到生態系統和農作物受損的報告等，有必要加以監管，建議基於《外來生物法》將小龍蝦列為「特定外來生物」，禁止進口、銷售和野外放生，違者可判監和罰款。共同社報道，專家們最快8月完成建議彙整，環境省將跟進，料最早可於2023年實施。專家亦建議將巴西龜列為「特定外來生物」，目前名單上共有156個物種，包括紅火蟻和黑鱸等。