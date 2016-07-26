破網上招攬青年收數集團 警拘14人最細13歲

警方搗破一個以社交媒體招攬青少年作非法收數活動的集團，並在全港多個地點，拘捕14名男女，年齡13歲至18歲，他們涉嫌干犯淋紅油及收數等刑事毀壞及刑事恐嚇等行為，其中過半數為學生，部分人有黑社會背景，行動中檢獲10多部涉案電話。

新界北總區重案組高級督察李家榮交代案情，指警方留意到有犯罪集團以幫助年輕人「搵快錢」作招徠，招攬他們從事非法收數活動，在網上招聘廣告中聲稱做一單收數，可即日賺取數百至1,000元的報酬，並提供的士費津貼，但受招攬青少年完成收數後，就被拖欠酬勞，最終不獲分文。

指犯罪集團在招聘過程誤導青年

他又指，犯罪集團亦會在招聘過程誤導青少年，訛稱用汽水混合水彩淋潑目標，對方事後可以清理乾淨，不會輕易報警，而犯案途中遇上警員截查亦不會惹禍上身，藉由花言巧語減低青少年的戒心。

警方重申，刑事毀壞絕非輕微罪行，一經定罪最高可判監10年。

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