破52年同期紀錄 北京跌至-0.2度

受下半年最強冷空氣影響，北京多地昨早最低氣溫跌破攝氏零度，南郊觀象台更錄得零下0.2度，打破該氣象站1969年以來10月中旬最低溫紀錄。隨著冷空氣南下，江南北部今早料跌至10度左右，有網民在微博創作新四字詞「春夏咻冬」，感慨秋天「咻」一聲消失。



中國氣象局旗下中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，北京常年(1991至2020年)下半年首破零度的日子是11月7日，今年顯著偏早。北京多地昨早結霜，但隨著日上三竿，氣溫升上最高15.8度，較前日的12.8度有所回升，但晚上最低氣溫料跌至2度，而今日最高氣溫料達16度。



廣東今早低溫料12至18度

天津、遼寧瀋陽、山西太原昨早亦分別錄得零下0.1度、零下4.9度、零下1.3度，是當地下半年首度跌破冰點。中國天氣網指，華北、黃淮多地昨早都出現10月中旬罕見的寒涼，但隨著今波強冷空氣逐漸消散，僅中東部大部分地區氣溫將持續偏低，而南方地區氣溫則在今早「觸底」，其中江南北部料跌至10度左右，廣東北部及南部沿岸料分別跌至12度及18度。

不過，冷空氣一波未平一波又起，新一股冷空氣後日來襲，內地大部分地區未來一周氣溫仍然偏低，中東部大部分地區氣溫將較常年同期持續偏低3至4度；長江中下游地區如浙江杭州、湖南長沙、江西南昌等地，最高氣溫僅15度左右，清晨低見10度。



網民創新詞「春夏咻冬」

對於秋涼天氣一閃而過直接變寒冷，浙江、上海、江蘇等地網民紛紛在微博抱怨，精心準備的秋裝浪費了，「白買了，一夜入冬，不給你一天秋天的機會」，還有網民吐槽，「我連桂花都還沒聞到就入冬了」。有網民更用「春夏咻冬」，形容一年四季逐漸變成一年三季，「秋天不知道跑哪去了，咻的一下來了，又咻的一下走了，來了，又沒完全來」。



破52年同期紀錄 北京跌至-0.2度