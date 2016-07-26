碳排大國｜氣候峰會送驚喜 中美聯合宣言共同抗暖化

英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會今日結束，因地緣政治關係麻麻的中國和美國周三出乎意料發表聯合宣言，稱雙方會加強合作對抗氣候變化，以實現2015年《巴黎協定》所定下的目標──將全球平均氣溫升幅限制在攝氏2度以下，並努力限制在1.5度內。中國和美國在全球二氧化碳排放國中分別佔第一和第二位，氣候關注組識對兩國攜手合作表示歡迎，但持審慎態度，認為協議欠缺實質措施。



根據中方的公布，除了減少碳排，中、美都重視甲烷排放問題，將合作加強對此第二大溫室氣體排放的測量，並一起研究解決方案。這是中國首次承諾控制甲烷排放，美國日前已與其他國家簽署甲烷減排宣言，而中國則稱會自行定下全國計劃。另外，中方將在2026至2030年逐步減少煤炭消費，並盡最大努力加快此項工作。

中美領袖最快下周一開視像峰會

氣候變化事務特使解振華在記者會稱，雙方過去10個月舉行約30次會議才達成聯合宣言，並指今次聯合宣言再次表明中美合作是唯一正確選擇，中美合作可以辦成許多有利兩國和世界的大事情。美國官員透露，美國總統拜登與中國國家主席習近平暫定下周一舉行視像峰會，料會談及放寬簽證限制、核武對話和貿易問題。美媒又指，習近平將邀請拜登明年2月出席北京冬奧會。

碳排大國｜氣候峰會送驚喜 中美聯合宣言共同抗暖化