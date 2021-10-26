社團條例│指民陣未提交資料 警搜社民連等多個處所

警方於今年4月曾要求民陣提交資料，時任召集人陳皓桓當時質疑要求，民陣於同年8月解散。消息指，警方因民陣未有遞交要求索取的成員名單、資金等資料，昨分別到多地搜查，包括位處長沙灣的社民連會址、同志組織「香港彩虹」會址等4個地方。社民連主席陳寶瑩質疑，民陣曾有逾百個成員團體，為何搜查社民連，批評警方行動屬政治恐嚇，欲製造寒蟬效應。

據了解，警方昨分別到社民連長沙灣的會址、位於佐敦的香港彩虹會址；而前民陣召集人岑子杰曾任社民連副主席，以及香港彩虹的執行幹事。另外兩個地點，則是到在囚的前民陣召集人陳皓桓曾住寓所。

社民連主席批警行動荒謬

陳寶瑩引述警方指，重案組警察有法庭手令，指民陣未有依照《社團條例》規定提交資料，警方會搜查與民陣有關的資料，而社民連曾於2019至2020年期間收取民陣資訊。她批評警方行動荒謬，若收過民陣資訊就要搜查，質疑之後會否再搜其他團體，並指警方搜查得很徹底，幾乎所有文件都有檢視。

民陣於今年8月15日發聲明宣布解散，指政府不斷以疫情為由拒絕民陣及其他團體的遊行申請，各成員團體遭受打壓，本欲繼續迎難而上，惟陳皓桓因多宗案件遭監禁，秘書處無法維持運作，亦沒有成員參與來屆秘書處，只能宣布解散。

社團條例│指民陣未提交資料 警搜社民連等多個處所