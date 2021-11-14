社會幸福指標調查 港人享有政治權利包尾

香港民意研究所首次公布社會幸福指標調查，在10項指定範疇中，市民對於「人身安全」的評分最高，以0分至10分評價，評分為6.06分，而且市民亦偏向認為香港人「享有個人自由」和「有合適就業機會」，評分分別為5.56分和5.51分。然而，其餘7項社會幸福指標則錄得低於5分，顯示市民的評價偏向負面，當中「享有政治權利」評分更包尾，僅得3.8分。

10項指定範疇評分 僅3項合格

調查在10月29日至本月3日進行，以隨機抽樣電話訪問了1,004名18歲或以上操粵語的香港居民，就10個指定範疇評分，包括「人身安全」、「享有個人自由」、「有合適就業機會」、「免於恐懼」、「弱勢社群得到保障」、「兒童快樂成長」、「司法程序公正」、「安居」、「生活無憂無慮」，「以及享有政治權利」等。結果發現，當中只有「人身安全」、「享有個人自由」及「有合適就業機會」的評分合格，其中市民對於人身安全的評分最高，達6.06分，餘下7項社會幸福指標則錄得低於5分，顯示市民的評價偏向負面。

當中5項指標僅介乎4.20至4.85分，反映市民認為香港人未能免於恐懼、弱勢社群得不到足夠保障、兒童成長不太快樂、司法程序不太公正、香港人未能安居等；最後兩項指標更錄得低於4分，分別只有3.97和3.80分，即認為香港人並非生活無憂無慮，亦未能享有所有政治權利。

學者：應反應「人身安全」是否代表「安居」

香港民意研究所副行政總裁鍾威麟表示，調查結果顯示，即使市民感到有「人身安全」、「享有個人自由」及「有合適就業機會」，亦不表示感到有生活無憂無慮以及安居，認為社會應該深思是否有人身安全就代表可以「安居」等，至於「享有政治權利」評分包尾，反映了市民對「政治權利」的關注，認為有關項目是反映了即將舉行的立法會選舉中，市民參選權、被選權及投票權，指社會應反思如何市民認為有關評分最低。