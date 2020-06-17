社會治安｜日本車站廣播助身障者搭車 竟遭色狼利用作性騷擾

日本的地鐵和火車站，當有使用輪椅等身障乘客時，會透過廣播告知站內職員，協助身障乘客上落車。報道指，有色狼利用站內廣播尾隨身障女性，再伺機非禮騷擾。

日本放送協會(NHK)報道，當使用輪椅的身障者，或是視障者等要乘列車時，為協助他們搭車，站內會利用廣播通知職員，內容包括搭幾號車、在哪一站下車等資訊。

國土交通省上月去信給全國各地的運輸局，請各局敦促各家鐵路公司討論使用廣播以外的方法來協助身障乘客。

原因是身障團體「DPI日本會議」(Japan National Assembly of Disabled Peoples’ International)接獲10多宗身障女性投訴，表示多次有陌生男子說會在同一站下車，要跟她們一起行動，或是有男子跟著進入同一節車廂，多次觸摸身障女子的腿部等。

「DPI日本會議」認為，車站內這些廣播被人惡意利用，因此向國土交通省申訴，希望官員能協助解決。

另有解決方法

報道指，各鐵路公司可透過工作人員專用、一般乘客聽不到的鐵路無線電，或月台門上的燈號等方式來傳遞資訊。