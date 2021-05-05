社會治安｜美國去年仇恨罪案宗數創12年新高 針對非裔和亞裔襲擊增多

美國聯邦調查局(FBI)周一發表報告指，全美去年仇恨罪案宗數創12年新高，主要是針對非裔和亞裔人的襲擊增多。

根據2020年美國逾1.5萬個執法單位提交給FBI的資料，有7,759宗為仇恨犯罪，比2019年增加6%，也是自2008年以來最多。

FBI資料顯示，針對非裔的襲擊案由1,930宗增至2,755宗，針對亞裔的襲擊案則由158宗升至274宗。

在7,426宗列為針對人而非針對財產的仇恨罪案中，53.4%屬恐嚇案、27.6%屬傷人案、18.1%為嚴重襲擊案。另外，22宗謀殺案和19宗性侵案列入仇恨犯罪。

司法部長：有迫切需要全面應對仇恨罪案

司法部長加蘭(Merrick Garland)發聲明指：「預防及因應仇恨犯罪和仇恨事件，是司法部最優先要務之一。聯邦調查局2020年仇恨犯罪統計顯示，(我們)迫切需要採取全面因應行動。」

司法部曾警告，自今年1月6日美國國會大樓騷亂造成死傷後，白人至上主義組織構成的安全威脅提高。

同時，對亞裔美國人和太平洋島國住民的仇恨襲擊亦增加，許多人認為是因為前總統特朗普發表煽動性言論，他將新冠肺炎疫情歸咎於中國。