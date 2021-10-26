社會矛盾｜食香蕉短片被指挑釁侮辱 土耳其拘11敘利亞難民驅7人出境

香蕉最近在土耳其挑起社會矛盾，網上早前有片段顯示一名土耳其公民鬧敘利亞難民有錢買數公斤香蕉，反而他卻買不起，認為難民的生活好過當地人。土耳其和其他地區的敘利亞人反擊，在社交網發起「食香蕉」短片挑戰，諷刺那名土耳其人的不滿，令事件愈演愈烈。土耳其當局向31名疑犯採取行動，其中11名敘利亞人被捕，指控他們的短片煽動或侮辱公眾挑起仇恨和敵對，另有7人將被驅逐出境、11人仍然在逃。有報道指，土耳其經濟日差，當地人不滿情緒轉向敘利亞人。

370萬敘利亞難民居土耳其

根據土耳其移民局資料，截止2021年10月，逾370萬敘利亞難民居於土耳其。今年初一名土耳其公民與敘利亞難民爭執時被殺死，曾觸法反移民示威。土耳其一名反對派領袖9月時揚言若上台執政，在兩年內遣返所有敘利亞和阿富汗難民，他聲稱非種族歧視，指土耳其「養不起自己」，無能力應付難民負擔。

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