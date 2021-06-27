社運疫情衝擊傳統紙媒 報業公會冀「報網通」增經營效益

香港報業公會昨舉辦2020年香港最佳新聞獎頒獎典禮，財政司長陳茂波(圓圖)致詞時表示，全球經濟正向數碼化急速轉型，把香港打造成國際創科中心過程中，自由流動的資訊十分重要，「而專業公正、客觀持平的傳媒是這個要素的保障，亦是社會大眾的要求和期望。」



公會主席甘煥騰則表示，經歷社運和疫情，本港經濟環境轉差、加上廣告市場萎縮，以及數碼產品的普及化，為傳統報業帶來嚴重衝擊，近年本地報章都致力探索新經營模式，包括發展網上廣告等。他表示，公會於去年10月結合各會員報館成立「報網通」，除了提供具公信力的新聞資訊，亦期望透過該網上平台，為廣告商提供一個一站式投放報章網上廣告途徑，增加經營效益。

2020年香港最佳新聞獎分成4個組別，包括報道組、寫作組、圖片及版面設計組，共有12間中英文報紙參加，共收到607份參賽作品，頒出75個獎項，不少得獎作品均與報道疫情有關，其中本報攝影記者林俊源憑拍攝市民在疫境下自強做運動的照片(下圖)，贏得最佳圖片(體育組)的優異獎。