神秘「娜環蛺蝶」現蹤影 蝴蝶普查錄162品種44屬珍稀

環保團體綠色力量的蝴蝶普查再錄得珍稀蝴蝶！團體公布20/21年度蝴蝶普查結果，在9個蝴蝶熱點共記錄162種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種總數約六成，當中包括44種珍稀蝴蝶(「罕見」及「非常罕見」物種)。錄得最多蝴蝶物種的地點是北區鹿頸和屯門龍鼓灘(兩地均錄108種蝴蝶)；其次是沙頭角(94種蝴蝶)。



龍鼓灘錄極罕普福來灰蝶

鹿頸和龍鼓灘亦是錄得最多「罕見」物種，當中龍鼓灘錄得10種，鹿頸則有9種。綠色力量高級教育及保育主任盧詠鋒指，較特別發現是在鹿頸錄得的娜環蛺蝶(Neptis nata)及龍鼓灘記錄的普福來灰蝶(Freyeria putli)。當中娜環蛺蝶過去曾列為存疑物種，至近年才經官方確認為本地物種，目前仍「未有評級」。是次於鹿頸發現，不但為該地新增一項蝴蝶記錄，亦顯示該蝶近年開始於本港繁衍，並有擴展跡象。普福來灰蝶則屬「非常罕見」，是本地體型最細的蝴蝶之一，主要分布在大嶼山部分地區，早年曾於龍鼓灘出現，但極為稀少，是次發現有助確認龍鼓灘是該蝶在大嶼山以外的另一棲息地。盧詠鋒指，疫情下市民郊遊意欲明顯上升，人流增加或為各個蝴蝶熱點構成壓力，呼籲市民享受大自然同時，須兼顧愛惜郊野環境，包括帶走垃圾、不要採摘植物，切勿污染水源、吸煙或生火。

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