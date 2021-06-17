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神舟十二號升空 3太空人進駐中國太空站
3 小時前
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神舟十二號升空 3太空人進駐中國太空站
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神舟十二號昨早升空。(路透社)

中國太空站建設再邁進重要一步，神舟十二號載人太空船昨早9時許由長征二號F遙十二運載火箭送上太空，並在下午約4時成功與天和號核心艙自動交會對接。3名太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波在晚上近7時進入核心艙，標誌著中國人首次進入自家太空站，展開為期3個月的太空生活和工作。
 

神舟十二號將在今次任務中實現5項「中國首次」，已完成的是「首次實現與天和核心艙的載人自主快速對接」，接下來還要完成「首次實施繞飛與空間站進行徑向交會」、「首次具備從不同高度軌道返回東風著陸場的能力」、「首次實現載人飛船長期在軌停靠」及「首次具備天地結合多重保證的應急救援能力」。3名太空人則將要在未來3個月成4項任務，分別是「核心艙組合體的日常管理」、「2次出艙活動及艙外作業」、「空間科學實驗和技術試驗」及「自身健康管理」。

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神舟十二號與核心艙完成對接。(新華社)
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3名太空人進入核心艙後敬禮。(新華社)

太空生活貼近地面日常
天和核心艙活動空間比天宮二號太空實驗室大2倍，有3間房、1個廁所，還配備「太空單車」、「太空跑步機」及「拉力器」，讓3名太空人保持日常鍛煉。核心艙更有「天地網絡」，供太空人上網，與家人保持聯絡，甚至可以拍片回答網民關心的問題。每名太空人更獲准攜帶自己最喜歡的減壓小物，是以往載人航天任務中前所未有。上月底升空並與核心艙交會對接的天舟二號貨運太空船，則已帶去一百六十多件總重達6.8噸的「包裹」，都是滿足3名太空人衣食住行和工作所需的物資，包括一百二十多道太空食品，魚香肉絲、宮保雞丁、雪糕、甜品等應有盡有。

按照中國太空站建設規劃，今年及明年會有11次飛行任務，包括3次太空站艙段發射、4次貨運太空船及4次載人太空船發射。天和號核心艙、天舟二號及神舟十二號已組成組合體在軌飛行，今年還會發射1次貨運及1次載人太空船；明年將發射「問天」及「夢天」實驗艙兩個艙段，並再發射2次貨運、2次載人太空船，完成中國首個太空站、即國家太空實驗室的建造。中國航天員中心航天員系統副總設計師劉偉波透露，中國第三批太空人將包括「科學家航天員」，他們將在太空站正式運作後上去做研究，屆時將允許「戴著眼鏡上太空」，而隨著航天技術不斷成熟和完善，未來每個人的航天夢都有可能實現。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/神舟十二號升空-3太空人進駐中國太空站-272382
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