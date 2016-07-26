神舟十二號成功返抵地球 航天員安全出艙

神舟十二號飛船返回艙今日(17日)下午約1時35分成功降落東風著陸場，任務圓滿成功。飛船著陸後，航天員需要立即切斷連接降落傘的繩索，以免被大風吹走。下午1時38分，地面搜索隊人員已抵達返回艙位置，首先要為返回艙進行一系列檢查，並在旁插上國旗。下午1時43分地面人員成功打開艙門，醫護人員入內為三名航天員檢查身體狀況，認為他們狀態良好。三名航天員於下午2時許成功出艙，次序為湯洪波、聶海勝、劉伯明，出艙後需要乘坐輪椅代行。



航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波已在太空站組合體工作生活90日，刷新中國航天員單次飛行任務在太空駐留時間的紀錄。 飛船昨早(16日)約8時56分與核心艙分離後，先為神舟十三號進行「徑向交會」試驗，並需時逾20小時才返回地面，期間飛船需要圍繞地球飛行十多圈，而且航天員要與地球同步作息。

神舟十二號 返回艙 著陸點首次選用 東風著陸場

在神舟十二號飛船與太空站分離前，航天員在地面科技人員的配合下，完成太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。