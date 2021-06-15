神舟十二號飛船明早升空 3人執行太空站首次載人任務

新華社報道，神舟十二號載人飛船計劃明早9時22分發射升空，3名航天員將會在中國太空站停留3個月，今次是中國載人航天工程太空站階段首次載人任務。

3名今次擔任飛行任務的航天員，由聶海勝擔任司令長，並與劉伯明、湯洪波一同執行任務，當中司令長聶海勝亦執行過神舟六號及神舟十號兩次飛行任務。

至於執行此次發射任務的長征二號F遙十二火箭今早加注推進劑，而航天員今次任務將在機械臂支持下執行較長時間出艙活動，驗證長期停留、在軌維修等關鍵技術，並測試東風著陸場太空人搜索能力。

3名航天員簡歷

聶海勝(漢族)，籍貫湖北棗陽，中共黨員，博士學位。1964年9月出生，1983年6月入伍，1986年12月加入中國共產黨，2014年6月任中國人民解放軍航天員大隊大隊長，現為航天員大隊特級航天員，專業技術少將軍銜。曾任空軍航空兵某師某團司令部領航主任，安全飛行1480小時，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。2003年9月，入選神舟五號飛行任務備份航天員。2005年10月，執行神舟六號飛行任務，同年11月被中共中央、國務院、中央軍委授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「航天功勛獎章」。2008年5月，入選神舟七號飛行任務備份航天員。2012年3月，入選神舟九號飛行任務備份航天員。2013年6月，執行神舟十號飛行任務，擔任指令長，同年7月，被中共中央、國務院、中央軍委授予「二級航天功勛獎章」。2019年12月入選神舟十二號飛行任務乘組，擔任指令長。

劉伯明(漢族)，籍貫黑龍江依安，中共黨員，碩士學位。1966年9月出生，1985年6月入伍，1990年9月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍航天員大隊特級航天員，少將軍銜。曾任空軍航空兵某師某團中隊長，安全飛行1050小時，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。2005年6月，入選神舟六號飛行任務備份乘組。2008年9月，執行神舟七號飛行任務，同年11月，被中共中央、國務院、中央軍委授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「航天功勛獎章」。2019年12月入選神舟十二號飛行任務乘組。

湯洪波(漢族)，籍貫湖南湘潭，中共黨員，碩士學位。1975年10月出生，1995年9月入伍，1997年4月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍航天員大隊二級航天員，大校軍銜。曾任空軍航空兵某師某團大隊長，安全飛行1159小時，被評為空軍一級飛行員。2010年5月入選為中國第二批航天員。2016年5月，入選神舟十一號飛行任務備份航天員。2019年12月，入選神舟十二號飛行任務乘組。