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神舟十二號｜3航天員在軌工作生活滿2個月　今執行二次出艙
4 小時前
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神舟十二號｜3航天員在軌工作生活滿2個月　今執行二次出艙
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神舟十二號3名航天員今日執行第二次出艙任務，當中2名航天員負責出艙。(央視截圖)

據內地媒體消息，自6月中順利進駐天和核心艙以來，神舟十二號3名航天員乘組在軌工作生活已滿2個月，期間航天員先後完成了貨運飛船物資轉移、天和核心艙組合體管理、大機械臂操作等工作，達到了階段性工作目標。航天員今日執行第二次出艙任務，當中航天員聶海勝，劉伯明負責出艙，而湯洪波則留在艙內，配合支持兩名出艙航天員開展艙外操作。

聶海勝劉伯明出艙    湯洪波艙內支援

早上8時38分，航天員聶海勝成功開啟天和核心艙節點艙出艙艙門，截至10時12分，聶海勝、劉伯明身著中國自主研製的新一代「飛天」艙外航天服，先後從天和核心艙節點艙成功出艙，並完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，其後他們將在機械臂支持下，相互配合開展空間站艙外有關設備安裝等作業。

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航天員湯洪波在艙內，配合支持兩名出艙航天員聶海勝和劉伯明開展艙外操作。(央視截圖)

3名內地航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波6月17日搭乘神舟十二號載人飛船進入太空，並進駐「天和」核心艙，開啟3個月的太空之旅。在上月4日，他們完成首次出艙活動。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/神舟十二號｜3航天員在軌工作生活滿2個月　今執行二次出艙-281240
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