禁加熱煙草案委員會下周五開會 料將決定會否改為規管售賣

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，擬禁止電子煙和加熱煙，惟討論有關草案的法案委員會自6月底起已無再開會。法案委員會主席、民建聯立法會議員黃定光今日稱，政府已通知他下周五(10日)開會。至於早前有議員提出修訂案，建議容許加熱煙在規管下可售賣，取代全面禁止，黃定光料當日當局將會有決定是否採納修訂案。

修訂案：加熱煙規管下可售賣

自由黨立法會議員邵家輝早前就草案提出修訂，建議修改為容許「加熱煙草產品」在規管下可進口、製造或售賣。邵家輝說，加熱煙與傳統香煙同屬煙草產品，認為只禁加熱煙不禁香煙的做法欠缺道理。不過，民建聯昨晚召開黨團大會，在考慮到加熱煙對年輕人的影響後，決定統一立場傾向支持全面禁止。

旅遊業憂全面禁加熱煙損旅客來港意欲

另外，有旅遊業從業員今日成立「關注規管加熱煙連線」，促請政府以「規管」代替「全禁」加熱煙，令香港成為「煙民旅客友善城市」，提高香港旅遊競爭力。關注組稱，國際主流以規管方法，容許加熱煙在市場合法出售，認為全面禁止加熱煙，會對煙民旅客帶來不便及有所猶豫，甚或隨時誤墮法網，對本港旅遊業造成不利影響。就邵家輝提出的修訂案，關注組認為安排務實及平衡各方利益，冀其他議員能支持相關修訂。

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