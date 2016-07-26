禍不單行 剛遭雨災再爆新冠疫情 河南35人院內感染

內地新冠肺炎本土疫情持續擴大，最少14省市有人確診，除了江蘇南京祿口機場感染群組及其引伸的湖南張家界旅遊群組、湖南常德遊船群組、江蘇揚州棋牌室群組外，雲南上月初的第四波疫情未完，福建廈門、江蘇無錫則出現境外輸入關連個案。剛遭受超強暴雨侵襲的河南鄭州，更有境外輸入個案專責醫院爆發院內感染，感染群組截至昨午3時增至35人。

官媒《人民日報》統計，內地單是上月就錄得381宗本土確診，江蘇最多，有243宗，其次是雲南91宗。《人民日報》旗下《健康時報》引述中南大學湘雅醫院感染控制中心首席專家吳安華指，Delta變種病毒是今波疫情的主要病毒類型，其特徵是病毒載量高、潛伏期短、傳染力強，而內地去年累積了許多防疫經驗，只要各地防控得得當、加強管理，按常理應該不會再次出現疫情大爆發，但若各地對疫情有疏忽心態「就很難說」。



河南鄭州市第六人民醫院(下稱「六院」)上周五接收一名核酸檢測陽性的本地轉院病人後，對該病人的密切接觸者展開檢測，證實多人中招，擴大檢測後更發現，前日全日有12確診、20無症狀感染，昨日截至下午3時1人確診、2人無症狀感染，患者主要是六院病人、陪護家屬、醫務人員及清潔工，涉及鄭州、商丘及駐馬店共3市。然而，在該名被診斷為無症狀感染的轉院病人去到六院之前幾日，有個別患者已離開六院，直到知悉六院爆疫才去檢測，故有內媒認為，六院感染鏈不只得轉院病人1條。



疾控中心：暴雨影響防控

鄭州市衛健委黨組書記兼主任付桂榮及六院黨委書記馬淑煥已被免職。鄭州市疾控中心主任王松強表示，今次疫情爆發，既因早前暴雨影響院內感染防控，也暴露出少數醫院在落實相關防控方面有漏洞。河南省疾控中心副主任趙東陽則指出，與近期境外輸入個案病毒株比對分析後，發現引起省內今波疫情的是Delta變種病毒株，惟趙未有明言病毒株是否與南京疫情同源。



鄭州全市正在進行核酸檢測，預計今日基本完成，所有人非必要不得離市，有需要離市者須持48小時內核酸檢測陰性證明；上月16日起曾出入六院人士，除了檢測，還須隔離14天。另外，河南省政府要求機場口岸、醫療機構、農貿市場、火車站、公路客運站等場所高感染風險崗位人士，每隔1天檢測1次，其餘前線工作人員每周檢測2次，每次間隔最少2天。