更新｜禮賓府山坡縱火案 警拘24歲男子檢10罐易燃物

【18:20 更新】有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東下午交代案情，指昨(1日)凌晨有人向中環禮賓府一幅草坡地投擲土製燃燒彈，引發爆炸及火警，消防到場撲熄，交由警方調查，並派遣爆炸品處理課到場搜證，檢獲6罐用作「打邊爐」的氣罐及4罐助燃劑，事件中無人受傷。警方經調查後，今早於馬鞍山拘捕一名24歲報稱無業的中國籍男子，目前仍在扣留中。

至於犯案動機、目標及是否涉同黨等，何振東指，案件仍在調查中，不宜透露更多資訊。他強調，加上昨晚於銅鑼灣發生的企圖謀殺案，反映社會仍有部分人「死心不熄，冥頑不靈」地鼓吹暴力，破壞社會安寧，警方予以強烈譴責。

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【16:00 更新】昨日(1日)凌晨約2時，警方接獲報案指，有人向禮賓府近下亞厘畢道斜坡投擲多瓶易燃物，包括邊爐氣及白電油，現場發生火警，火警隨即被撲熄，無人受傷。警方爆炸品處理課人員及消防員到場處理，中區重案組正接手調查。

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至今日(2日)，警方有組織罪案及三合會調查科人員拘捕一名涉案男子，事後疑犯被押返馬鞍山的住所搜證。警方強烈譴責破壞法紀的行為，並重申絕不容忍任何暴力行為。