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禮賓府山坡被擲易燃物有小火 O記接手緝兇
3 小時前
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禮賓府易燃物下亞厘畢道火警
禮賓府山坡被擲易燃物有小火 O記接手緝兇

警方於7月1日凌晨接報，指有人向禮賓府附近斜坡投擲易燃物，出現小火，無人受傷；經調查後，初步發現有9瓶燃燒過、原盛載易燃物器皿在地上。警方強烈譴責事件，並已加強禮賓府保安。
 

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現場發現6罐卡式石油氣瓶及3瓶易燃物品。

案發於昨凌晨2時，屬於禮賓府範圍的下亞厘畢道斜坡發生小火，工作人員隨即將火撲熄，無人受傷。警方到場調查，懷疑有人向上址投擲易燃物。爆炸品處理人員及消防員到場處理，在現場發現6罐卡式石油氣瓶及3瓶易燃物品，並檢走以上物品作進一步檢驗。案件列作縱火，交由有組織罪案及三合會調查科跟進，暫未有人被捕。消息稱，警方正翻查禮賓府及附近街道閉路電視，追緝兇徒。港島總區高級警司(行動)廖珈奇強烈譴責破壞法紀的行為，重申絕不容忍任何暴力。

案發後，警方拉起封鎖線，並加強禮賓府保安，東閘設置水馬布防，警員帶同警犬巡邏。至早上，警方帶同搜索犬聯同消防，再在上址一帶搜查，發現一對手套，消防亦架起雲梯協助。

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警方拉起封鎖線。
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東閘設置水馬。

香港禮賓府位於中環半山上亞厘畢道和下亞厘畢道之間，為行政長官的官邸，也是政府最重要的官方接待場所。而行政長官林鄭月娥上月28日已率多名官員赴京，參加中國共產黨成立100周年慶祝活動，故案發時並不在官邸內。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/禮賓府山坡被擲易燃物有小火-o記接手緝兇-274217
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