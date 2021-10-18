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秀茂坪男童墮橋不治　橋面遺書包課本
10 小時前
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秀茂坪順安邨男童墮橋警方
秀茂坪男童墮橋不治　橋面遺書包課本
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一名男童在秀茂坪順安邨對開行人天橋的高處墮下，昏迷送入聯合醫院搶救。圖為聯合醫院。(資料圖片)

一名男童在秀茂坪順安邨對開行人天橋的高處墮下，昏迷送院搶救後證實不治，橋面遺有書包及課本。

事發在早上8時許，在秀茂坪順安邨對開一條行人天橋，一名男童由高處墮下，他昏迷由救護車送聯合醫院搶救，惟終告不治。警員其後到場調查，現場可見在天橋升降機塔梯間位置，發現一個書包及有課本散落一地，而地面遺有一隻相信屬於事主的鞋，警方正調查案件原因。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/秀茂坪男童墮橋昏迷　橋面遺書包課本-289202
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