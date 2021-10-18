秀茂坪男童墮橋不治 橋面遺書包課本

一名男童在秀茂坪順安邨對開行人天橋的高處墮下，昏迷送院搶救後證實不治，橋面遺有書包及課本。

事發在早上8時許，在秀茂坪順安邨對開一條行人天橋，一名男童由高處墮下，他昏迷由救護車送聯合醫院搶救，惟終告不治。警員其後到場調查，現場可見在天橋升降機塔梯間位置，發現一個書包及有課本散落一地，而地面遺有一隻相信屬於事主的鞋，警方正調查案件原因。

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