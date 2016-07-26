私樓清拆重建罕見

新世界發展(017)及港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋柏傲莊，開售以來銷售反應熱烈，上月開賣的柏傲莊III更累收3.05萬票，打破97年創下紀錄，成為本港最新新盤票王紀錄。惟該項目部分牆身底座混凝土檢測未達要求，新世界主動提出拆卸重建，相信將屬本港首宗興建中的大型私人屋苑須推倒重來事件。



柏傲莊III因部分牆身底座混凝土檢測未達要求，料屬私人樓盤市場罕見，而過去多年本港樓宇在建期間甚少出現問題，惟九十年代末卻接連爆出多宗公營房屋「短樁」事件，導致最少兩幢樓宇需要拆卸。包括房屋署位於沙田圓洲角的資助房屋項目(現稱愉翠苑)，1999年被揭發承建商涉偷工減料，屋苑D座及E座出現嚴重沉降。房屋署基於安全理由，決定將兩座樓宇拆卸，並改建成一個小花園，兩名外判商董事被裁定串謀詐騙罪成判囚。最轟動為1999年天水圍居屋天頌苑短樁事件，房署因無法在天頌苑K座及L座安裝升降機槽，其後發現樓宇出現不尋常沉降和短樁。雖然最終不用拆卸，但需共斥資2.5億元作補救工程。

柏傲莊分三期發展，由7座住宅大樓組成，提供3,090伙。涉事的柏傲莊III共892伙，單位實用面積由285至1,695方呎，包括一房至四房，並進行三輪銷售。據屋宇署指上月18日收到註冊結構工程師通知，而柏傲莊III當時正值第三輪銷售，翌日公布收逾3.05萬票，榮膺新盤票王。